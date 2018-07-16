Украина лидирует по незаконному суррогатному материнству

Об этом на брифинге по противодействию торговле людьми в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, проблема суррогатного материнства связана с тем, что после принятия властями Индии закона о суррогатном материнстве, центр такой деятельности сфокусировался в том числе на Украине. Так, Украина является одним из крупнейших "операторов" этого мало урегулированного в нашей стране бизнеса.

Стоит добавить, что с сентября 2018 при рождении ребенка семьям от государства будет предоставляться специальный бэби-бокс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине число умерших на конец апреля 2018 года превышает число рожденных почти в два раза. Отмечается, что за первые четыре месяца текущего года число умерших превышает число рожденных: на 100 смертей - 54 новорожденных.