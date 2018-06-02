В Турции запретили работу Uber

В Турции на высшем законодательном собрании было решено запретить работу сервиса вызова такси Uber. Об этом передает Daily Sabah.
Соответствующее распоряжение уже подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, иностранные системы автоперевозчиков пагубно влияют на предпринимательскую деятельность со стороны отечественных такси-сервисов. В государстве имеется множество аналогов иностранной технологии заказа такси при помощи мобильного приложения. Наличие еще одного иностранного конкурента на рынке негативно отображается на постоянной смене цены у таксистов.
Стоит отметить, что одни только Стамбул обслуживает около 18 тыс. традиционных такси. Запреты на работу сервисом выдали также правительства в Болгарии, Дании и Венгрии.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичный апелляционный административный суд отклонил жалобу Национальной полиции на итог суда первой инстанции, которым было признано игнорирование полицией к правилам привлечения к административной ответственности нелегальных таксистов.