В Турции запретили работу Uber

Соответствующее распоряжение уже подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, иностранные системы автоперевозчиков пагубно влияют на предпринимательскую деятельность со стороны отечественных такси-сервисов. В государстве имеется множество аналогов иностранной технологии заказа такси при помощи мобильного приложения. Наличие еще одного иностранного конкурента на рынке негативно отображается на постоянной смене цены у таксистов.

Стоит отметить, что одни только Стамбул обслуживает около 18 тыс. традиционных такси. Запреты на работу сервисом выдали также правительства в Болгарии, Дании и Венгрии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичный апелляционный административный суд отклонил жалобу Национальной полиции на итог суда первой инстанции, которым было признано игнорирование полицией к правилам привлечения к административной ответственности нелегальных таксистов.