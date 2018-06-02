12:49 02.06.2018 | Общество | Новости
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В Турции запретили работу Uber

В Турции на высшем законодательном собрании было решено запретить работу сервиса вызова такси Uber. Об этом передает Daily Sabah.

В Турции запретили работу Uber

Соответствующее распоряжение уже подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, иностранные системы автоперевозчиков пагубно влияют на предпринимательскую деятельность со стороны отечественных такси-сервисов. В государстве имеется множество аналогов иностранной технологии заказа такси при помощи мобильного приложения. Наличие еще одного иностранного конкурента на рынке негативно отображается на постоянной смене цены у таксистов. 

Стоит отметить, что одни только Стамбул обслуживает около 18 тыс. традиционных такси. Запреты на работу сервисом выдали также правительства в Болгарии, Дании и Венгрии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичный апелляционный административный суд отклонил жалобу Национальной полиции на итог суда первой инстанции, которым было признано игнорирование полицией к правилам привлечения к административной ответственности нелегальных таксистов


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