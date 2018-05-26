Украина продолжит углублять безвизовый режим со странами Евросоюза

По словам еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнеса Хана, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо злоупотребления или инциденты, которые могли бы привести к приостановлению безвизового режима Евросоюза с Украиной.

Стоит отметить, что в новом отчете Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует есть спорные воросы и претензии, которые Киев до сих пор не урегулировал, но это легитимное недовольство ЕС, а не популистская риторика.

"Опять же - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза", - подытожил Хан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тыс украинских граждан. Таким образом, чуть более 1 процента граждан после введения безвизового режима с Европой смогли всецело воспользоваться возможностями биометрического паспорта.