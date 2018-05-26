19:45 26.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжит углублять безвизовый режим со странами Евросоюза

Европейские чиновники оценили шансы потери Украиной безвизового режима с Евросоюзом. Об этом передает Радио НВ.

Украина продолжит углублять безвизовый режим со странами Евросоюза

По словам еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнеса Хана, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо злоупотребления или инциденты, которые могли бы привести к приостановлению безвизового режима Евросоюза с Украиной. 

Стоит отметить, что в новом отчете Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует есть спорные воросы и претензии, которые Киев до сих пор не урегулировал, но это легитимное недовольство ЕС, а не популистская риторика. 

"Опять же - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза", - подытожил Хан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тыс украинских граждан. Таким образом, чуть более 1 процента граждан после введения безвизового режима с Европой смогли всецело воспользоваться возможностями биометрического паспорта.  


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