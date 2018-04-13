В Запорожье на взятке попался полицейский

Полицейский патрульной полиции попался на взятке. Он требовал 12 тысяч гривен от дорожного торговца дизельным топливом. За эти деньги он обещал ему не составлять административный протокол и не препятствовать его торговле.

Как сообщает в пятницу, 13 апреля, департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, 26-летний полицейский был задержан в "Макдольдсе" при получении шести тысяч гривен. Информация о вымогательстве инспектора отдела безопасности движения Управления патрульной полиции была получена накануне.

После проверки следствие установило, что полицейский получил от земляка "дань" в два этапа.

Против него открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 12 апреля, разоблачили сотрудника Львовской местной прокуратуры. Мужчина попался на взятке. Он требовал 2,2 тысячи долларов от местного жителя, обещая ему не привлекать его к уголовной ответственности за кражу.