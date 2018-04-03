11:47 03.04.2018 | Общество | Новости
100190339:nastya

Во Франции массово митингуют железнодорожники

По всей Франции прошла волна забастовок железнодорожников, которые выступают против реформы железнодорожного транспорта. Об этом сообщает издание DW.

Во Франции массово митингуют железнодорожники

Отмечается, что железнодорожный транспорт во Франции работает с сильными перебоями. Поэтому, профсоюзы протестуют против реформирования госкомпании "Национальное общество железных дорог".

Так, по всей стране наблюдаются серьезные перебои в движении поездов. На данный момент в стачке участвует почти половина работников госкомпании. На линию выходит в среднем лишь каждая пятая электричка, движение поездов дальнего следования TGV осуществляется с еще более сильными перебоями.

Известно, что начавшийся митинг железнодорожников станет первой в целой серии забастовок, которые могут затянуться на многие недели и даже месяцы.

Профсоюзы объявили, что впредь после каждых трех дней работы будет проводиться двухдневная забастовка.

Также, третьего апреля в стране начали бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц, и национальный авиаперевозчик Air France.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки в Берлине около двух тысяч сотрудников наземных служб в аэропортах Тегель и Шёнефельд начали забастовку. В часности, они требуют повысить заработную плату с 11 до 12 евро в час.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия построит первую АЭС благодаря лицензии Турции Холодницкий на время процессуальных действий намерен уйти в отставку Кабмин усовершенствовал правила строительства под евростандарты Парубий поручил парламентариям срочно собраться по поводу э-декларирования активистов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив