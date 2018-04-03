Во Франции массово митингуют железнодорожники

Отмечается, что железнодорожный транспорт во Франции работает с сильными перебоями. Поэтому, профсоюзы протестуют против реформирования госкомпании "Национальное общество железных дорог".

Так, по всей стране наблюдаются серьезные перебои в движении поездов. На данный момент в стачке участвует почти половина работников госкомпании. На линию выходит в среднем лишь каждая пятая электричка, движение поездов дальнего следования TGV осуществляется с еще более сильными перебоями.

Известно, что начавшийся митинг железнодорожников станет первой в целой серии забастовок, которые могут затянуться на многие недели и даже месяцы.

Профсоюзы объявили, что впредь после каждых трех дней работы будет проводиться двухдневная забастовка.

Также, третьего апреля в стране начали бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц, и национальный авиаперевозчик Air France.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки в Берлине около двух тысяч сотрудников наземных служб в аэропортах Тегель и Шёнефельд начали забастовку. В часности, они требуют повысить заработную плату с 11 до 12 евро в час.