Из-за масштабного сбоя в Facebook пострадали украинские пользователи - ФОТО

Об этом говорится на сайте DownDetector, который отслеживает сбои и отключение интернет-ресурсов.

Как отмечается, проблемы с доступом к Facebook наблюдаются не только у части пользователей соцсети из Украины, но и в Германии.

Судя по карте сбоев DownDetector, именно в Германии - сбой наиболее масштабный. При этом на втором месте находится украиснкое государство.

На данный момент около 47% пользователей сообщают об общем сбое в работе соцсети, 34% заявили о проблемах с входом на свою страницу в соцсети и еще у 18% не отображаются картинки.

В компании Facebook пока не прокомментировали причину и прогнозы по сегодняшнему сбою.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о утечке личных данных в 50 миллионов пользователей из сети Facebook. Поэтому, личную информацию, которую вы доверяете компании Facebook, по-прежнему стоит выбирать тщательно и по возможности ограничивать доступ к персональной информации.