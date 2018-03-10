17:49 10.03.2018 | Общество | Новости
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Во Флориде появился "драконовский" закон о ношении оружия

Губернатор штата Флорида ужесточил правила ношения и покупки огнестрельного оружия. Об этом передает Reuters.

Во Флориде появился

В социальных сетях уже успели окрестить новый закон "драконовским". Теперь приобрести пистолет можно будет только с 21-года, ранее этот возраст составлял 18 лет.

Кроме того, в законе прописано увеличение срока проверки желающего приобрести огнестрельное оружие, а также разрешение скрытого ношения оружия некоторым сотрудникам школ. Отдельным пунктом принят запрет на продажу лицам до 30-ти лет скорострельных штурмовых винтовок, а также устройст, которые позволяют превратить оружие в пистолет-пулемет.

Такие меры власти штата решили принять после череды школьных терактов, жертвами которых стали по меньшей мере 25 человек. Масштабная стрельбы произошла в городе Паркленд, где школьник убил 17 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно несколько тысяч жителей Флориды вышли на акцию протеста с требованием ужесточить контроль над оружием в США


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