Почему ребенку нельзя давать в руки iPhone: совет от китайской мамочки

Мама ребенка утверждает, что дала малышу свой гаджет только для просмотра познавательного мультфильма, а сама не надолго отлучилась по своим делам. По возвращении женщина увидела, что ее телефон нельзя разблокировать. Более того, сделать это можно будет только через 47 лет.

Ей пришлось обратиться в службу поддержки компании производителя Apple, где уточнили, что в случае шестикратного неправильного введения пароля, телефон автоматически блокирует доступ для повторного ввода секретной комбинации. Сначала этот лимит остается в пределах 5 минут, а затем постоянно увеличивается - до 10,15, 20, 60 и так до бесконечности.

Разблокировать устройство можно лишь путем полного сброса настроек до заводских.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы заблокировать ваш девайс не 47 лет необходимо было нажать несколько сотен раз по экрану. Потому в упаковке iPhone всегда есть инструкция, где четко написан возрастной ценз допустимости пользования продуктом компании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно эксперты аналитической компании Asymco назвали дату "смерти" телефонов компании Apple.