15:37 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Двух жителей Житомирской области приговорили к девяти годам заключения за содействие "ДНР"

Андрушевский районный суд Житомирской области приговорил двух мужчин к девяти годам лишения свободы за содействие деятельности "ДНР" и разжигания национальной розни.

Двух жителей Житомирской области приговорили к девяти годам заключения за содействие

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Согласно приговору суда, обвиняемые обеспечили возможность для распространения материалов "ДНР", необходимых для осуществления террористической деятельности.

Также создали в сети Интернет трансляционные сервисы для телеканала "Новороссия ТВ" с возможностью общедоступного ознакомления пользователей с материалами.

Суд признал одного из мужчин виновным в содействии деятельности террористической организации и назначил наказание в виде лишения свободы до девяти лет.

Другого участника по совокупности преступлений назначил наказание - лишение свободы сроком также до девяти лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", взрывы прогремели в районе проспекта Мира города Донецк. Так, в центральной части города в центре оккупированного Донецка зафиксировано два взрыва.


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