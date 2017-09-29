Двух жителей Житомирской области приговорили к девяти годам заключения за содействие "ДНР"

Андрушевский районный суд Житомирской области приговорил двух мужчин к девяти годам лишения свободы за содействие деятельности "ДНР" и разжигания национальной розни.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Согласно приговору суда, обвиняемые обеспечили возможность для распространения материалов "ДНР", необходимых для осуществления террористической деятельности.
Также создали в сети Интернет трансляционные сервисы для телеканала "Новороссия ТВ" с возможностью общедоступного ознакомления пользователей с материалами.
Суд признал одного из мужчин виновным в содействии деятельности террористической организации и назначил наказание в виде лишения свободы до девяти лет.
Другого участника по совокупности преступлений назначил наказание - лишение свободы сроком также до девяти лет.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", взрывы прогремели в районе проспекта Мира города Донецк. Так, в центральной части города в центре оккупированного Донецка зафиксировано два взрыва.