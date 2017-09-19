15:14 19.09.2017 | Общество | Новости
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В Польше при перевозке повредили десять танков США

Во время перевозки по железной дороге в Польше были повреждены десять боевых машин американских военнослужащих. Об этом сообщает RMF FM.

В Польше при перевозке повредили десять танков США

Как стало известно, танки не вошли по габаритам под крышу на станции вблизи города Торунь. В результате повреждения получили 10 из 37 танков и конструкция навеса станции.

"Танки перевозили из Гданьска на полигон в Жагани", - говорится в сообщении.

Стоить отметить, что вся бронетанковая бригада США была развернута в Польше в рамках операции Atlantic Resolve. Кроме того, во время инцидента все члены экипажей танков были трезвы. 

Сейчас по данному факту правоохранительые органы возбудили уголовное дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что танками обеспечены почти все 100 процентов технических подразделений. По словам Полторака, такого результата удалось достичь благодаря увеличенному финансированию с бюджета, а также слаженной и временной работы изготовителей техники.


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