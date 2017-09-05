Грымчак заверил, что Россия постепенно выводит свое вооружение с Донбасса

При этом начали вывод с особенно ценных образцов. Об этом в интервью изданию "Апостроф" во вторник, 5 сентября, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, у него есть информация, что РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы начали выводить. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится.

Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое, - пояснил он, добавив, что была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что если Соединенные Штаты Америки поставят оружие в Украину, российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие "зоны".