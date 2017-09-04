Боевики ИГИЛ покидают Ракку

Представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк заявил, что ДСС (Демократические Силы Сирии) полностью освободили старую часть города Ракка.
Об этом написал Twitter сам Макгерк.
По словам Макгерка, часть города все еще остается под контролем "Исламского государства", однако старые районы город полностью зачищены сирийскими военными.
Курдо-арабским силам первого сентября удалось полностью завершить операцию по освобождению Мосула, который несколько лет осаждали союзные войска.
Напомним, что правозащитная комиссия ООН осудила ИГИЛовцев за использование городских жителей в качестве "живого щита". В СМИ активно обсуждались авианалеты США и союзников, в результате которых совместно с боевиками погибали и простые граждане.
Город Ракка остается последним оплотом террористов в регионе, не считая небольших локальных скоплений боевиков на границах сирийского государства.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Организация Объединенных Наций дала поручение сделать гуманитарный перерыв в боях за сирийский город Ракка.