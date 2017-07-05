Полиция провела обыски в компании M.E.Doc

Правоохранители в рамках расследования кибератаки изъяли серверы и заверили, что подозревают компанию в распространении вируса вредоносного программного обеспечения. Как сообщила пресс-секретарь киберполиции Юлия Квитко, полиция все еще пытается установить, кто стоит за атакой.

Вместе с тем Служба безопасности Украины подозревает, что некоторые из первых заражений вирусом были распространены с помощью вредоносного обновления, выпущенного M.E.Doc.

Следственные действия в офисах компании продолжаются, - пояснила она, добавив, что в среду будут сделаны дополнительные комментарии.

Вместе с тем министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook отметил, что специальные агенты департамента киберполиции прекратили второй этап кибератаки Petya. Пик атаки планировался на четыре часа дня, а стартовала она около двух часов дня. До трех часов дня киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc.

Атака была остановлена, - заверил министр, добавив, что сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками с Российской Федерации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киберполиция ведет расследование в отношении украинской компании M.E.Doc, которая выпускает бухгалтерское программное обеспечение в связи с вирусной атакой с 27 июня.