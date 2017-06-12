Россия перебросила на Донбасс 350 наемников

Так, недавно 200 наемников были доставлены в н.п. Донецк, а также примерно 150 наемников привезли в н.п. Луганск. При помощи Facebook эти сведения распространил представитель “Информационного сопротивления”.

Так, недавно заметили приезд в восточные регионы нашей страны немалого числа наемников из России. Они прибыли из города Майкоп – сказано сегодня в сообщении. При этом немалое число наемников уже ранее проходили небольшой курс подготовки в лагерях России – то есть они серьезной воинской подготовки вообще не имеют.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в СБУ сообщали о том, что для "ДНР" наемников вербуют в наркопритонах.