10:15 15.11.2018 | Политика | Новости
100207996:test

Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Штат Орегон официально признал события 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей страничке в Facebook.

Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Документ, подтверждающий такое решение, подписала губернатор штата Орегон Кейт Браун.

В прокламации Браун говорится, что Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа. Чиновница провозгласила 25 ноября 2018 года официальным днем памяти жертв голодомора.

Таким образом, Орегон стал 19 штатом, признавшим трагедию геноцидом. Он также присоединится к мероприятиям в честь 85-й годовщины Голодомора.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", американский штат Вирджиния в четверг, 8 ноября, признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом. В заявлении губернатора Вирджинии Ральфа Нортамома сказано, что советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа.


Поделиться
Читайте также:
 
Актер "Дизель шоу" попал в аварию В Перу заключенные взяли в заложники охранников тюрьмы В Николаеве на взятке попался чиновника горсовета - ФОТО Объявили дату Объединительного собора по Томосу
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив