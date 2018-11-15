Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Документ, подтверждающий такое решение, подписала губернатор штата Орегон Кейт Браун.

В прокламации Браун говорится, что Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа. Чиновница провозгласила 25 ноября 2018 года официальным днем памяти жертв голодомора.

Таким образом, Орегон стал 19 штатом, признавшим трагедию геноцидом. Он также присоединится к мероприятиям в честь 85-й годовщины Голодомора.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", американский штат Вирджиния в четверг, 8 ноября, признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом. В заявлении губернатора Вирджинии Ральфа Нортамома сказано, что советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа.