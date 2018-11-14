18:31 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС включил Украину в транспортную сеть TEN-Т

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина с сегодняшнего дня, 14 ноября, включена в Трансъевропейскую опорную транспортную сеть (TEN-T. Таким образом, государство становится важным участником развития стратегического транспортного коридора в сообщении Европа - Азия.

ЕС включил Украину в транспортную сеть TEN-Т

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По словам Омеляна, украинская инфраструктура постепенно приобретает европейского качества, а также модернизируется.

Вместе с тем министр отметил, что соответствующие решение Европейской Комиссии является серьезным вызовом для украинской страны. Ведь основная транспортная сеть TEN-T имеет приоритет по финансированию.

Теперь судя по всему инфраструктура нашей страны рассматривается Еврокомиссией как неотъемлемая составляющая транспортно-логистической системы Евросоюза, считает дипломат.

Стоит отметить, что помимо Украины, карты TEN-T утверждены также для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина заинтересована в привлеении иностранных инвесторов в инфраструктуру с целью эффективного и устойчивого развития всех видов транспорта, внедрения высоких технологий и интеграции национальной транспортной сети Украины в TEN-T сеть Европейского Союза.


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