23:27 13.11.2018 | Политика | Новости
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CNN подал иск в суд против Трампа

Телеканал CNN подал иск против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

CNN подал иск в суд против Трампа

Иск также подан против нескольких представителей его администрации за лишение корреспондента телеканала Джима Акосты аккредитации в Белый дом. Как сказано в заявлении CNN, иск подан во вторник, 13 ноября, в окружной суд Вашингтона, округ Колумбия.

Истцами в деле значатся как телеканал CNN, так и корреспондент Джим Акоста. Они судятся против шести человек, среди которых президент Дональд Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс, заместитель начальника отдела по коммуникациям Билл Шин, а также директор и офицер секретной службы, которые выгнали корреспондента из здания.

Администрация телеканала требует вернуть аккредитацию корреспонденту для дальнейшего освещения событий и пресс-конференций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 ноября Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акосту, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, Акоста не отдавал сотруднице Белого дома микрофон, тем самым лишив своих коллег возможности задавать вопросы. Также Сандерс обвинила журналиста CNN в применении физической силы.

Журналист действительно не отдавал микрофон, но никакой физической силы в сторону сотрудницы Белого дома не применял.

Инцидент произошел после нескольких "неудобных" вопросов, которые Акоста поставил президенту Трампу. В частности, корреспондент спросил, почему во время предвыборных речей Трамп называл мигрантов "захватчиками". Также он спросил, не боится ли Трамп расследования вероятных связей его команды с Россией. В ответ Акосту обозвали "безобразным и ужасным человеком".


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