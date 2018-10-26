13:15 26.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100206526:Polishuk

Меркель намерена посетит Киев 1 ноября

В четверг 1 ноября в Украину с визитом прибудет канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель намерена посетит Киев 1 ноября

В Киеве она планирует обсудит с президентом Украины Петром Порошенко, в том числе, минские договоренности. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила журналистам в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, в центре переговоров будут двухсторонние отношения.

Политики также обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины и "ход реализации минских договоренностей", - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Гомеле пройдет пленарное заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины. В нем примут участие президенты двух стран Петр Порошенко и Адександр Лукашенко. Как сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь ожидается, что до участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один".


Поделиться
Читайте также:
 
НАПК предлагает учредить механизм защиты свидетелей Трамп в 2019 году ждет Путина в Вашингтоне Укрпочта изменит условия доставки песний Арестованная накануне Земцова вышла из СИЗО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив