Меркель намерена посетит Киев 1 ноября

В Киеве она планирует обсудит с президентом Украины Петром Порошенко, в том числе, минские договоренности. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила журналистам в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, в центре переговоров будут двухсторонние отношения.

Политики также обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины и "ход реализации минских договоренностей", - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Гомеле пройдет пленарное заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины. В нем примут участие президенты двух стран Петр Порошенко и Адександр Лукашенко. Как сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь ожидается, что до участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один".