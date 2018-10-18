Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Решение уже опубликовано на сайте Верховной Рады.

Всего голос "За" отдали 243 депутата с 343 присутствующих.

Теперь, согласно поправкам, пересечение госграницы Украины с целью причинения вреда интересам государства уголовно наказуемо. Аналогичное наказание также касается лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, представителей подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора, которые в любой способ пересекают границу вне пунктов пропуска, в пунктах пропуска без соответствующих документов или же с документами, содержащими недостоверные сведения. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, предполагается, что в случае повторного совершения таких действий, будет наступать ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Также, в объяснительной записке, которая прилагается к закону, подчеркнуто, что случаи незаконного пересечения госграницы Украины происходят довольно часто. Поэтому новый законопроект, в первую очередь, призван обезопасить суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", данный проект был внесен в Верховную Раду в начале сентября. Проект касался преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственной границы и обеспечения призыва и мобилизации.