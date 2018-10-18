12:21 18.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы".

Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Решение уже опубликовано на сайте Верховной Рады.

Всего голос "За" отдали 243 депутата с 343 присутствующих.

Теперь, согласно поправкам, пересечение госграницы Украины с целью причинения вреда интересам государства уголовно наказуемо. Аналогичное наказание также касается лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, представителей подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора, которые в любой способ  пересекают границу вне пунктов пропуска, в пунктах пропуска без соответствующих документов или же с документами, содержащими недостоверные сведения. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, предполагается, что в случае повторного совершения таких действий, будет наступать ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Также, в объяснительной записке, которая прилагается к закону, подчеркнуто, что случаи незаконного пересечения госграницы Украины происходят довольно часто. Поэтому новый законопроект, в первую очередь, призван обезопасить суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", данный проект был внесен в Верховную Раду в начале сентября. Проект касался преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственной границы и обеспечения призыва и мобилизации.


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