13:06 18.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Украины вручил ноту протеста Сирии

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста Сирийской Арабской Республике в связи с приездом на ее территорию делегации из аннексированного Крыма. 

МИД Украины вручил ноту протеста Сирии

Об этом уведомляет пресс-служба министерства.

В сообщении идет речь о проведении сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма, в том числе заключение с ними так называемого меморандума о сотрудничестве между "Советом министров" Крыма и кабинетом министров САР в торгово-экономической сфере. Подобный договор является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права.

В МИД Украины также подчеркнули, что такие действия, которыми власти Сирии "пытаются угодить действующему российскому режиму", наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирией.

К слову, в период с 15 по 16 октября 2018 года в САР, по приглашению Министра экономического развития и внешней торговли Сирии Самер Аль-Халиля, находилась "Официальная делегация" оккупационной власти Крыма во главе с Сергеем Аксёновым.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", крымская делегация предложила открыть воздушное сообщение между Симферополем и Дамаском.


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