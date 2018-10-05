КНДР демонтаж ракетного полигона остановила еще в августе - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра 38 North при университете Джона Хопкинса. Как сообщила в пятницу утром, 5 октября, на своем сайте исследовательская центра, которая занимается сбором и анализом информации о севере Кореи, фотографии от 27 сентября подтвердили, что все операции по демонтажу на полигоне остановлены с 3 августа.

При этом по мнению аналитиков центра, такая недостаточная активность может быть вызвана рядом причин, в том числе намерением властей КНДР организовать визит международных наблюдателей на место демонтажа.

В 38 North также допускают, что ракетный полигон могут уничтожить по итогам грядущего визита вице-президента США Майка Пенса в КНДР.

Напомним, ранее на встрече лидеров Севера и Юга Кореи в сентябре КНДР взяла обязательство навсегда и в присутствии экспертов ликвидировать этот объект, использовавшийся для запуска ракет большой дальности.

Как сообщал УРА-Информ, Северная Корея в четверг, 3 мая, начала демонтаж оборудования на ядерном полигоне Пхунгери. Утром этого дня военные начали демонтировать кабели из тоннелей на полигоне.