09:59 05.10.2018 | Политика | Новости
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КНДР демонтаж ракетного полигона остановила еще в августе - ФОТО

Работы по демонтажу объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ на западе Северной Кореи была приостановлена с начала августа.

КНДР демонтаж ракетного полигона остановила еще в августе - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра 38 North при университете Джона Хопкинса. Как сообщила в пятницу утром, 5 октября, на своем сайте исследовательская центра, которая занимается сбором и анализом информации о севере Кореи, фотографии от 27 сентября подтвердили, что все операции по демонтажу на полигоне остановлены с 3 августа.

При этом по мнению аналитиков центра, такая недостаточная активность может быть вызвана рядом причин, в том числе намерением властей КНДР организовать визит международных наблюдателей на место демонтажа.

В 38 North также допускают, что ракетный полигон могут уничтожить по итогам грядущего визита вице-президента США Майка Пенса в КНДР.

Напомним, ранее на встрече лидеров Севера и Юга Кореи в сентябре КНДР взяла обязательство навсегда и в присутствии экспертов ликвидировать этот объект, использовавшийся для запуска ракет большой дальности.

Как сообщал УРА-Информ, Северная Корея в четверг, 3 мая, начала демонтаж оборудования на ядерном полигоне Пхунгери. Утром этого дня военные начали демонтировать кабели из тоннелей на полигоне.


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