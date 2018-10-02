Рада пошла на уступки активистов

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий закон был принят 252 голосами за основу в первом чтении.

Отметим, что этот документ значительно упростит процедуру предоставления гражданства иностранцам, которые воевали за Украину на востоке страны. Также предлагается изменить определение термина "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно заграничных граждан.

Воинам будет предоставлена возможность на законном основании перебывать в Украине и получить вид на жительство.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", под стенами Верховной Рады собралось около 200 активистов, которые требуют принять законопроект о гражданстве для ветеранов-иностранцев, воевавших на Донбассе против РФ.