13:49 02.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада пошла на уступки активистов

Сегодня с самого утра возле стен Верховной Рады активисты просят депутатов принять законопроект, который предусматривает процедуру упрощения предоставления гражданства иностранцам-участникам АТО.

Рада пошла на уступки активистов

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий закон был принят 252 голосами за основу в первом чтении.

Отметим, что этот документ значительно упростит процедуру предоставления гражданства иностранцам, которые воевали за Украину на востоке страны. Также предлагается изменить определение термина "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно заграничных граждан.

Воинам будет предоставлена возможность на законном основании перебывать в Украине и получить вид на жительство.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", под стенами Верховной Рады собралось около 200 активистов, которые требуют принять законопроект о гражданстве для ветеранов-иностранцев, воевавших на Донбассе против РФ.


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