Украина вышлет консула Венгрии, - Климкин

Если Венгрия не отзовет своего консула, Украине его вышлет из страны. Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право.

Об этом в среду, 26 сентября, на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При этом глава ведомства пояснил, что проблема не только в выдаче паспортов. Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право, в частности Венскую Конвенцию о консульских сношениях. Будапешт должен отозвать своего консула, в противном случае это сделает украинская сторона, - заявил министр.

Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал после того, как на видео зафиксировали выдачу гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово. Данный процесс сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать властям о втором паспорте. Также на видео зафиксировано, как украинцы зачитывают клятву, в которой обещают считать Венгрию своей родиной.

Как сообщал УРА-Информ, Климкин тогда заявил, что Министерство иностранных дел Украины готовит ответ на ситуацию, которая сложилась на Закарпатье с выдачей венгерских паспортов.