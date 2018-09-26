Дуда заявил о нарушении меморандума, гарантировавшего Украине безопасность после присоединения к ДНЯО

Он подчеркнул, что в ООН допустили нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Британия гарантировали Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальной целостности после присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

При этом Дуда отметил, что ради уважения международного сообщества важно, чтобы соблюдались обязательства и обязанности, которые страны взяли на себя. С печалью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Лишь в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение, - заявил он, добавив, что в равной мере тревожит размещение ракетных установок двойного назначения вблизи границ. Все это ведет к значительному ухудшению безопасности в регионе, - напомнил президент Польши.

Напомним, Будапештский меморандум - соглашение, подписанное Россией, Соединенными Штатами, Великобританией и Украиной в 1994 году, согласно которому страны гарантировали Украине защиту суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ Киева от распространения ядерного оружия.

Как сообщал УРА-Информ, вице-спикер сената Польши Адам Белан заявил, что агентов Российской Федерации с каждым днем становится все больше и больше, в результате чего Западная Европа стала совсем переполненной.