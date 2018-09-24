ВРУ в ближайшее время рассмотрит изменения в Конституцию, - Порошенко

В ближайшее время Верховная рада сможет приступить к рассмотрению этого законопроекта в первом чтении и принять его в целом. Об этом в понедельник, 24 сентября, во время специального пленарного заседания Конституционного суда Украины заявил президент Украины Петр Порошенко

По его мнению, сейчас, когда судьба законопроекта в руках суда, нужно сделать все возможное, чтобы в ближайшее время появилась возможность рассмотреть в первом чтении документ и на следующей сессии принять его в целом

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 сентября нардепы отправили на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.