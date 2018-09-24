11:59 24.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВРУ в ближайшее время рассмотрит изменения в Конституцию, - Порошенко

Судьба законопроекта о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического направления развития Украины сейчас в руках судей Конституционного суда.

ВРУ в ближайшее время рассмотрит изменения в Конституцию, - Порошенко

В ближайшее время Верховная рада сможет приступить к рассмотрению этого законопроекта в первом чтении и принять его в целом. Об этом в понедельник, 24 сентября, во время специального пленарного заседания Конституционного суда Украины заявил президент Украины Петр Порошенко

По его мнению, сейчас, когда судьба законопроекта в руках суда, нужно сделать все возможное, чтобы в ближайшее время появилась возможность рассмотреть в первом чтении документ и на следующей сессии принять его в целом

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 сентября нардепы отправили на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.


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