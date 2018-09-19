08:57 19.09.2018 | Политика | Новости
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В Минске пройдут переговоры по Донбассу

В Минске сегодня 19 сентября, засядут все члены трехсторонней контактной группы. Все они соберутся для давно обсуждаемого вопроса конфликта на Донбассе.

В Минске пройдут переговоры по Донбассу

Соответствующую информацию передает представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Стоит отметить, что ранее на таких же переговорах была договоренность о посещении украинский заложников в оккупированных территориях в сентябре, координатором ОБСЕ Тони Фришем.

Известно, что украинское правительство не отступает от своих обязанностей и требований. Кроме того, ожидает результатов от страны-агрессора, речь идет о заложниках и соответствия Минских договоренностей на Востоке Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что убийство Александра Захарченко полностью нивелирует Минские соглашения. Своими мыслями по поводу этого события он поделился с российскими журналистами.


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