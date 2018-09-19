В Минске пройдут переговоры по Донбассу

В Минске сегодня 19 сентября, засядут все члены трехсторонней контактной группы. Все они соберутся для давно обсуждаемого вопроса конфликта на Донбассе.
Соответствующую информацию передает представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Стоит отметить, что ранее на таких же переговорах была договоренность о посещении украинский заложников в оккупированных территориях в сентябре, координатором ОБСЕ Тони Фришем.
Известно, что украинское правительство не отступает от своих обязанностей и требований. Кроме того, ожидает результатов от страны-агрессора, речь идет о заложниках и соответствия Минских договоренностей на Востоке Украины.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что убийство Александра Захарченко полностью нивелирует Минские соглашения. Своими мыслями по поводу этого события он поделился с российскими журналистами.