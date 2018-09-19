Депутаты в среду ратифицируют ряд соглашение и попытаются отметить принятый закон по ЦИК

В частности, народные депутата намерены проголосовать проект закона "О ратификации финансового соглашения о модернизации украинской железной дороги ПАО "Укрзализныця" между Украиной и Европейским инвестиционным банком" на 150 миллионов евро.

Как сказано в повестке дня парламента, опубликованной на официальном сайте Рады, сегодня депутаты также займутся проектами постановлений об отмене принятого в целом закона "О внесении изменения в статью 6 закона Украины о Центральной избирательной комиссии", которым состав комиссии был увеличен из 15 до 17 человек.

Планируется также рассмотрение законопроекта №0179 "О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" и связанных законопроектах о внесении изменений в законодательство, в частности, налоговое в связи с этой ратификацией соглашения.

Напомним, "Укрзализныця" планирует подписать договор с ЕБРР без условия о предоставлении государственных гарантий под хороший процент.

Как сообщал УРА-Информ, исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов, в частности, заявил, что речь идет о кредите в размере 150 миллионов долларов под хорошую процентную ставку.