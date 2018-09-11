На этой неделе в Украину приедет Волкер

Он примет участие в 15-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Как сказано на его странице в Twitter, он едет для встреч на тему того, как принести мир в Украину, и для выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

Напомним, 15-ая ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии - "Будущее поколение всего" - состоится 13-15 сентября 2018 года в Киеве.

В работе конференции примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.

Как сообщал УРА-Информ, Курт Волкер прокомментировал присутствие российских кадровых войск на востоке Украины. По его словам, Россия заинтересована в продолжении военного конфликта на Донбассе. Также специальный представитель выразил беспокойство видеозаписью, на которой колонны грузовиков свободно курсируют через российско-украинскую границу.