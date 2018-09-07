15:54 07.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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СБУ должна проверить правомерность закрытия дел Захарченко, - Геращенко

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины обьязаны проверить правомерность закрытия дел в отношении главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.

СБУ должна проверить правомерность закрытия дел Захарченко, - Геращенко

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, правительство РФ направила на Донбасс группу оперативников для расследования убийства Захарченко. Такое решение было принято российскими властьями несмотря на то, что это является грубым нарушением для украинского законодательства.

Вместе с тем нардеп от БПП сравнила данную ситуацию с блокадой доступа украинских и международных следователей к месту катастрофы МН17.

"Считаю, что должно быть открыто уголовное производство по факту незаконного проведения следственных действий незаконными следственными группами, и хотим понять, правомерно ли закрытие всех дел по самому убитому террористу Захарченко, ведь он причастен к страшным военным преступлениям", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Службе безопасности Украины отрицают свою причастность к ликвидации боевика "ДНР" Александра Захарченко.


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