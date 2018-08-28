Фриланд передумала приезжать в Украину

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава МИД Украины написал в своем микроблоге в Твиттере, что очень жаль, что Христя Фриланд перенесла свой визит из-за необходимости срочных переговоров. Также он пожелал ей удачи.

В рамках запланированного визита в Украину предусматривались встречи Фриланд с руководством государства и руководителями ряда министерств, а также участие в пленарном заседании XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украину с визитом прибудет министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Она пробудет в Киеве с рабочим визитом до 29 августа. Целью ее визита является поддержка украинско-канадского политического диалога.