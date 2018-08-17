В МИД осудили обстрел миссии ОБСЕ

Об этом в Twitter написала представитель МИД Марьяна Беца.

"Жестко осуждаем нападение на наблюдателей ОБСЕ. Их безопасность и свобода передвижения должны быть обеспечены Россией и контролируемыми ею боевиками", - написала Беца.

Как сообщал "УРА-Информ", патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка. Боевики обстреляли патруль ОБСЕ Об этом 16 августа сообщает пресс-служба миссии. Патруль из пяти членов ОБСЕ на двух бронетранспортерах контролировал соблюдение режима прекращения огня для ремонта линии электропередачи компанией "Вода Донбасса".