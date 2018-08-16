09:19 16.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп упростил процедуру применения кибероружия

Президент США Дональд Трамп одобрил приказ, в котором предусматривается директива по мерам обеспечения кибербезопасности. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Трамп упростил процедуру применения кибероружия

Данная директива представляет собой план по обеспечению кибербезопасности, в котором содержится широкий набор стандартов, определяющих деятельность федеральных органов в борьбе с угрозами в киберпространстве.

Так, будут сняты ограничения по применению кибероружия против своих противников.

По информации источника, этот документ Трампа назвали "наступательный шаг вперед", который может способствовать проведению военных операций, предотвращению иностранного вмешательства в американские выборные процессы, краж американской интеллектуальной собственности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Иран с 2015 года наращивал свой оружейный потенциал. В официальном твите американского лидера подается короткая статистика увеличения расходов Тегерана на ядерное вооружение в размере 40 процентов, что дополнительно подтверждает действия президента на прекращения сотрудничества с Ираном в рамках ядерных соглашений.


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