08:57 10.08.2018 | Политика | Новости
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Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Боевики из сектора Газа в пятницу утром, 10 августа, договорились с Израилем о прекращении военных действий, которые продолжались последние полтора дня.

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, вступает в силу с полуночи. Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои два источника, израильтяне в подобных случаях обычно не признают наличия соглашений с группировками, которые они считают террористическими, но выражают готовность отвечать "затишьем на затишье".

Напомним, за последние полтора дня противостояния палестинские боевики выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек.

Как сообщал УРА-Иформ, израильская авиация в ответ атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.


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