Россия не пустила к Сенцову международных правозащитников

Об этом сообщает пресс-центр Amnesty International.

Директор организации в Украине Оксана Покалчук ​​отметила, что таким действиям российских властей нет оправданий.

Делегация планировала посетить украинца в сопровождении независимого медицинского эксперта, который смог бы сказать о состоянии здоровья Олега.

В организации отметили, что письмо с отказом в посещении Сенцова получили 30 июля, однако российская Федеральная служба исполнения наказаний не привела никаких причин этого запрета. В письме, как бы между прочим, заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается как стабильное.

Как сообщал "УРА-Информ", крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.