13:11 03.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия не пустила к Сенцову международных правозащитников

Россия отказала международной правозащитной организации Amnesty International в посещении украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Россия не пустила к Сенцову международных правозащитников

Об этом сообщает пресс-центр Amnesty International.

Директор организации в Украине Оксана Покалчук ​​отметила, что таким действиям российских властей нет оправданий.

Делегация планировала посетить украинца в сопровождении независимого медицинского эксперта, который смог бы сказать о состоянии здоровья Олега.

В организации отметили, что письмо с отказом в посещении Сенцова получили 30 июля, однако российская Федеральная служба исполнения наказаний не привела никаких причин этого запрета. В письме, как бы между прочим, заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается как стабильное.

Как сообщал "УРА-Информ", крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.


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