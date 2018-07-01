В Мексика стартовали президентские выборы

Главным претендентом на президентский пост считают социалиста и экс-мэра Мехико Мануэля Лопесу Обрадору. Чиновник имеет поддержку в почти 38 процентов.

Кроме того, на региональном уровне разыгралась нешуточная борьба за 18 тысяч должностей, в частности, депутатов местных парламентов и мэров в 30 штатах, а в 8 штатах и Мехико - еще и губернаторов. Известно, что мексиканские власти в некоторых регионах уступают своей административной властью местным наркокартелям, которые фактически "держат" районы под своим управлением.

Только в одном сентябре 2017 года жестоко было убито не менее 130 политиков, среди которых - 48 кандидатов. В июне только за одни сутки застрелили трех женщин-политиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после президентских выборов в Венесуэле по меньшей мере 14 стран анонсировали отзыв своих послов из страны.