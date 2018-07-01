12:41 01.07.2018 | Политика | Новости
100197918:roman

В Мексика стартовали президентские выборы

Мегодня, 1 июля, мексиканцы пришли на выборы, чтобы избрать президента страны, а также 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов. Об этом передает Reuters.

В Мексика стартовали президентские выборы

Главным претендентом на президентский пост считают социалиста и экс-мэра Мехико Мануэля Лопесу Обрадору. Чиновник имеет поддержку в почти 38 процентов. 

Кроме того, на региональном уровне разыгралась нешуточная борьба за 18 тысяч должностей, в частности, депутатов местных парламентов и мэров в 30 штатах, а в 8 штатах и Мехико - еще и губернаторов. Известно, что мексиканские власти в некоторых регионах уступают своей административной властью местным наркокартелям, которые фактически "держат" районы под своим управлением.

Только в одном сентябре 2017 года жестоко было убито не менее 130 политиков, среди которых - 48 кандидатов. В июне только за одни сутки застрелили трех женщин-политиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после президентских выборов в Венесуэле по меньшей мере 14 стран анонсировали отзыв своих послов из страны. 


Поделиться
Читайте также:
 
Около 500 военных ВМС получили награды в Донбассе Оркестр ВМС представил Украину на международном фестивале в Румынии Украинские самолеты продаются в 30 странах мира В столице объявлена повышенная ветряная опасность
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив