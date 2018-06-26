17:31 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО разрешил экспорт оборонной продукции без посредничества специальных госкомпаний, - Турчинов

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса. 

СНБО разрешил экспорт оборонной продукции без посредничества специальных госкомпаний, - Турчинов

Об этом поведал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании правительства, 26 июня.

Согласно его словам, с сегодняшнего дня предприятия оборонно-промышленного комплекса независимо от форм собственности смогут экспортировать свою продукцию без посредничества государственных специализированных компаний.

Также согласно указу, отменены меры на импорт продукции для собственных нужд и для негосударственных предприятий, являющихся официальными дилерами зарубежных производителей вооружения. Кроме того, сняты ограничения по прямым контрактам для отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны, на закупки оружия и военной техники за рубежом.

Напоследок Турчинов добавил, что СНБО поручил правительству внести изменения в соответствующие нормативные акты Кабмина относительно упрощения процедур предоставления предприятиям различных форм собственности полномочий на указанные импортно-экспортные операции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", производители украинского шоколада увеличили экпортные объемы на 2,6 процентов.


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