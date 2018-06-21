Советник Трампа отправится в Москву для обсуждения встречи президентов

Он едет, чтобы обсудить будущую встречу Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Как сказано в сообщении, опубликованном в Twitter, представитель Белого дома Гаррет Маркис.

Визит запланирован на 25 июня и продлится два дня. Перед эти Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, После чего он поедет в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами Трампом и Путиным.

При этом по данным российские СМИ, информацию о визите советника Трампа подтвердили также в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков "насколько ему известно, действительно, такая поездка состоится".

От детальных комментариев в Кремле воздержались.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.