В Раде между нардепами произошли стычки

Отмечается, что несогласие между депутатами произошли после того, как Евгений Мураев, который в эфире телеканала назвал заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова "террористом для части населения".

Также во время заседания, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы Мураев извинился перед Сенцовым и его родственниками за то, что он назвал его террористом. При этом она отметила, что Оппозиционный блок привел этого депутата в парламент.

Кроме того, из-за этого случая руководитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский (Народный фронт) просит главу СБУ Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко возбудить уголовное дело против Мураева за его высказывания относительно Сенцова.

Депутат также обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием возбудить против Мураева уголовное дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил перед коллективом Министерства финансов нового министра Оксану Маркарову. Отмечается, что Оксана Маркова в данное время будет исполнять обязанности министра финансов. Накануне ее кандидатуру единогласно поддержал Источник">украинское правительств .