Столтенберг рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

Принцип открытых дверей остается основным и актуальным, как для Украины, так и для других стран. Об этом в четверг, 7 июня, во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораков, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

При этом, отвечая на вопрос министра о перспективах вступления Украины в Альянс, он ответил, что считает историческим событием, что в новом здании Штаб-квартиры Альянса он и первый министр из стран-партнеров принимают министра обороны Украины Степана Полторака.

Мы будем оставаться преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность и осуждать агрессию РФ против Украины. Мы хотим чтобы Минские договоренности выполнялись и не гибли украинские военные, - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Столтенберг заверил, что президент Украины Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель. Вместе с тем для участия в каких именно форматах, кроме совещания по афганской миссии "Решительная поддержка" пока не известно.