08:22 07.06.2018 | Политика | Новости
100196134:nastya

Катару отказали в членстве НАТО

Североатлантический альянс опроверг запрос Катара стать полноценным членом НАТО. Об этом сообщает издание Gulf News.

Катару отказали в членстве НАТО

Отмечается, что согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО.

Однако, в таком случае исключением являются только США и Канада.

Ранее Саудовская Аравия пригрозила Катару военными действиями, если Доха закупит у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", как заявил министр обороны Катара Халид бин Мухаммед аль-Атийя, на данный момент армия страны является одной из самых оснащенных в регионе. По словам министра, также страна эффективно сотрудничает между Дохой и Североатлантическим альянсом, которое неуклонно развивается.


Поделиться
Читайте также:

  • Министр обороны США Джеймс Мэттис провел рабочую встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом передает пресс-служба Пентагона.

  • Как заявил министр обороны Катара Халид бин Мухаммед аль-Атийя, на данный момент армия страны является одной из самых оснащенных в регионе. Об этом информирует агентство Анадолу.
 
Боевики в среду 25 раз открывали огонь на Донбассе, двое военнослужащих погибли На Прикарпатье автобус попал в аварию, погибла женщина - ФОТО Совбез ООН принял заявление по ситуации в Украине Число жертв вулкана Фуэго в Гватемале достигло 99 человек
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив