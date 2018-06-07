Катару отказали в членстве НАТО

Отмечается, что согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО.

Однако, в таком случае исключением являются только США и Канада.

Ранее Саудовская Аравия пригрозила Катару военными действиями, если Доха закупит у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", как заявил министр обороны Катара Халид бин Мухаммед аль-Атийя, на данный момент армия страны является одной из самых оснащенных в регионе. По словам министра, также страна эффективно сотрудничает между Дохой и Североатлантическим альянсом, которое неуклонно развивается.