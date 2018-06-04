08:15 04.06.2018 | Политика | Новости
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В Сирии коалиция США начала вторую фазу операции

Коалиция во главе с Соединенными Штатами Аамерики приступила ко второй фазе операции на границе Сирии и Ирака.

В Сирии коалиция США начала вторую фазу операции

Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции Облава. Данная операция направлена на зачистку границы от террористической группировки Исламское государство.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, в свою очередь иракские силы безопасности усилили свое присутствие на границе с Сирией, чтобы предотвратить побег членов Исламского государства в Ирак.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти Сирии потребовал от США покинуть созданную ими военную базу в городе Эт-Танф.


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