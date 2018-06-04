08:21 04.06.2018 | Политика | Новости
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ОАЭ надеется на прямую военную поддержку в Йемене от США

Объединенные Арабские Эмираты обратились к Соединенным Штатам Америки с просьбой о прямой военной поддержке в Йемене.

ОАЭ надеется на прямую военную поддержку в Йемене от США

Как сообщает издание The Wall Street Journal, в данный момент Администрация президента США рассматривает разные варианты ответа.

Отмечается, что глава Госдепартамента США Майк Помпео запросил быструю оценку просьбы ОАЭ о помощи при захвате йеменского порта Ходейда, который удерживают поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы.

Известно, что соответствующей помощью требуется передача американских разведданных, собранных с дронов.

Союзница ОАЭ Саудовская Аравия регулярно обвиняет Иран в использовании порта для скрытой поставки ракет повстанцам, в Тегеране такие обвинения отрицают. В свою очередь, власти ОАЭ и Саудовской Аравии заверили Белый дом, что не будут пытаться захватить порт, пока не получат поддержки со стороны Вашингтона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство  Объединенных Арабских Эмиратов одобрило решение американского главы государства Дональда Трампа о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.


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