20:05 17.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент поддержал обращение к ОБСЕ по отчету о выборах президента РФ в Крыму

Верховная Рада Украины в четверг, 17 мая, поддержала за основу и в целом проект постановления №8365 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Действующего председательства в ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и парламентов государств-участников ОБСЕ по международному наблюдению ОБСЕ на выборах президента Российской Федерации 2018".

Парламент поддержал обращение к ОБСЕ по отчету о выборах президента РФ в Крыму

Как сообщает УРА-Информ, за документ отдали свои голоса 228 депутатов. В проекте, в частности, изложена позиция парламента по незаконной организации и проведению оккупационной российской администрации выборов президента России голосования на незаконно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь.

При этом в пояснительной записке к документу сказано, что выборы президента Российской Федерации были проведены на части территории иностранного государства. В результате таких выборов новый президент России не может считаться законно избранным.

Парламент вынужден в очередной раз привлечь внимание к ряду грубых нарушений норм международного права, прав и свобод человека, вызванных попыткой аннексии АР Крым и городе Севастополь и организацией псевдоголосування на этой оккупированной территории Украины, - говорится в документе.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 17 мая, поддержала в первом чтении законопроект №6275-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей".


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