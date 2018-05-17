Парламент поддержал обращение к ОБСЕ по отчету о выборах президента РФ в Крыму

Как сообщает УРА-Информ, за документ отдали свои голоса 228 депутатов. В проекте, в частности, изложена позиция парламента по незаконной организации и проведению оккупационной российской администрации выборов президента России голосования на незаконно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь.

При этом в пояснительной записке к документу сказано, что выборы президента Российской Федерации были проведены на части территории иностранного государства. В результате таких выборов новый президент России не может считаться законно избранным.

Парламент вынужден в очередной раз привлечь внимание к ряду грубых нарушений норм международного права, прав и свобод человека, вызванных попыткой аннексии АР Крым и городе Севастополь и организацией псевдоголосування на этой оккупированной территории Украины, - говорится в документе.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 17 мая, поддержала в первом чтении законопроект №6275-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей".