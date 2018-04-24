Совбез ООН нашел возможность обойти вето России по Сирии

Страны намерены использовать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, принятую в 1950 году под названием "Единство ради мира". Она позволяет девяти из 15 членов Совбеза обойти вето России и передать вопрос на голосование Генеральной ассамблее.

Об этом во вторник, 24 апреля, пишет The Guardian. По данным издания, ситуацию в Сирии обсуждали постоянные представители при ООН на встрече в Швеции за закрытыми дверями. Они выразили опасения, что отсутствие механизма установления ответственности не только дает Сирии свободу продолжать использование химического оружия, но и наносит серьезный удар по международному миропорядку.

При этом глава международной организации Amnesty International Иэна Мартин отметила, что вето России не должно привести к окончанию коллективных усилий в ООН. Международное сообщество обязано призвать к ответственности за использование химического оружия и положить конец ужасам конфликта в Сирии.

Напомним, Россия уже 11 раз воспользовалась правом вето с целью блокировать действия, направленные против ее союзника - Сирии.

Как сообщал УРА-Информ, в сирийском городе Дума 7 апреля 2014 года вследствие химической атаки погибли более 70 человек.

Совбез ООН отклонил российскую резолюцию, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. В поддержку проекта документа проголосовали только Россия, Китай и Боливия. Голоса против подали восемь стран, четыре государства воздержались.