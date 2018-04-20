Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Также, нардепы намерены рассмотреть ряд законопроектов. Главным вопросом дня является постановление об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права или смежных прав.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вопросы по поводу досрочный парламентских выборов, которые сейчас дискутируется, существуют столько, сколько существует эта Верховная Рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа, системная и непростая.

Парубий заверил, что позиция президента идентична его позиции - это способ дестабилизации и, самое главное, это введение в паралич страны на более продолжительный период.