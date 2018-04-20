09:27 20.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству

В Верховной раде Украине сегодня, 20 апреля 2018 года, традиционно пройдет час вопросов к правительству.

Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Также, нардепы намерены рассмотреть ряд законопроектов. Главным вопросом дня является постановление  об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права или смежных прав.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вопросы по поводу досрочный парламентских выборов, которые сейчас дискутируется, существуют столько, сколько существует эта Верховная Рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа, системная и непростая. 

Парубий заверил, что позиция президента идентична его позиции - это способ дестабилизации и, самое главное, это введение в паралич страны на более продолжительный период.


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