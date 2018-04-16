Россия обещает скорый ответ на новые санкции США

Об этом сообщают РИА Новости.

Как утверждает Рябков, в настоящее время его команда не может знать, что и когда будет происходить. Однако власти РФ видят потребность в том, чтобы ввести достаточно энергичных усилий на американские санкции.

Стоит отметить, что совсем недавно руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. В частности, документ предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в России Джон Хантсман подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, что власти США внедрят новые санкции против России.