12:10 16.04.2018 | Политика | Новости
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Россия обещает скорый ответ на новые санкции США

Замглава МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США объявили о новых санкциях против российских бизнесменов и представителей власти. Поэтому, в Москве не будут затягивать с вопросом принятия ответных мер на американские санкции и требует эффективных перемен и действий.

Россия обещает скорый ответ на новые санкции США

Об этом сообщают РИА Новости.

Как утверждает Рябков, в настоящее время его команда не может знать, что и когда будет происходить. Однако власти РФ видят потребность в том, чтобы  ввести достаточно энергичных усилий на американские санкции.

Стоит отметить, что совсем недавно руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. В частности, документ предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в России Джон Хантсман подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, что власти США внедрят новые санкции против России.


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