08:20 29.03.2018 | Политика | Новости
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Новая Зеландия планирует запретить въезд некоторым россиянам

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассматривает вопрос о запрете въезда в страну для некоторых российских граждан в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором британское правительство обвиняет Россию.

Новая Зеландия планирует запретить въезд некоторым россиянам

Соответствующее сведения она сообщила в эфире новозеландской радиостанции, передает Reuters.

По ее словам, Министерство иностранных дел и торговли страны должно проанализировать полностью всю ситуацию с въездом россиян на территорию страны, будет жесткий контроль.

Однако, накануне глава правительства страны заявляла, что Новая Зеландия не может выдворить со своей территории шпионов Российской Федерации, поскольку таковые не обнаружены.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов. США также намерены закрыть консульство России в Сиэтле.


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