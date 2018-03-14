Порошенко предложили вывести Украину из органов СНГ

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук.

Министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал о подготовленных предложениях для президента Украины во время заседания профильного комитета Верховной Рады.

По словам Залищук, на вопрос о том, когда можно ожидать таких действий в сторону денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, Климкин ответил, что это решение главы государства.

Напомним, как ранее сообщил "УРА-Информ", Министерство иностранных дел России озабочены намерениями украинских националистов блокировать 18 марта российские дипломатические учреждения на территории Украины.