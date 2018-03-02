08:16 02.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венгрия осуждает Украину за "блокирование" нацменьшинств

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "брутальном нападении" на национальные меньшинства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Венгрии.

Венгрия осуждает Украину за

По словам главы МИД Венгрии, украинское правительство противоречит своим правилам и законам, они не разрешают меньшинствам учиться на их родном языке и препятствуют им разговаривать на родном языке.

Кроме того, он отметил, что подтверждением атаки на национальные меньшинства в Украине является отмена "языкового закона" Кивалова-Колесниченко.

Также, он считает, что против национальных меньшинств в Украине было начато "брутальное нападение". По мнению Сийярто, это подтверждают нападения на главный офис Общества венгерской культуры Закарпатья, и кульминацией стала отмена языкового закона, который давал меньшинствам право на использование их родного языка.

"Хотя Украина ожидает от Европы демонстрации солидарности, она наносит удар ножом в спину грубыми мерами, направленными против национальных меньшинств", - добавил министр иностранных дел Венгрии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Министерства иностранных дел Венгри Петер Сийярто считает, что его правительство может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами.


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