ЕСПЧ разрешил не платить пенсии в зоне АТО

Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Как утверждает Петухов, ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса.

ЕСПЧ установил, что в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на Донбассе правительство Украины физически не может платить пенсии на временно неконтролируемой части страны. В таком случае это не является нарушением Конвенции прав человека.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр социальной политики Андрей Рева заявил, что выплата пенсий жителям на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей может начаться после введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.