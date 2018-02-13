15:48 13.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕСПЧ разрешил не платить пенсии в зоне АТО

Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям на неподконтрольных территориях Донбасса.

ЕСПЧ разрешил не платить пенсии в зоне АТО

Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Как утверждает Петухов, ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса.

ЕСПЧ установил, что в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на Донбассе правительство Украины физически не может платить пенсии на временно неконтролируемой части страны. В таком случае это не является нарушением Конвенции прав человека.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр социальной политики Андрей Рева заявил, что выплата пенсий жителям на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей может начаться после введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.

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